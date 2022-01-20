Госагентство сообщает об обледенении некоторых дорог

Некоторые части основных магистралей Азербайджана покрылись льдом.
Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, осадки продолжаются.
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Покрылись льдом 65-104 км участок дороги Баку-Шамахы, некоторые участки дороги Гилязи — Хызы, Исмаиллы-Габала. Покрывшиеся льдом участки дорог посыпаются песком и солью, продолжаются работы по обеспечению нормального движения транспортных средств.