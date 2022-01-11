Австралия начала новое расследование против теннисиста Новака Джоковича: ему грозит год тюрьмы

Австралия начала новое расследование в отношении сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает The Age.

Сербского теннисиста, у которого ранее возникли проблемы с австралийской визой, обвинили в предоставлении ложной информации при въезде в страну 6 января. Власти считают, что, заполняя въездную декларацию, Джокович указал, что за 14 дней до визита в Австралию не посещал другие страны. Однако выяснилось, что спортсмен в этот период летал из Сербии в Испанию.

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Сам Джокович утверждает, что заполнял декларацию не самостоятельно, а за него это сделала местная федерация тенниса.

Как уточняет издание, по австралийским законам, Джоковичу за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации грозит максимальное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы.

Напомним, Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема, но не смог пройти паспортный контроль из-за путаницы с оформлением визы. Ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса, поскольку теннисист недавно переболел коронавирусом. При этом член команды Джоковича оформил заявку на такую категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации.

После этого австралийские власти аннулировали визу спортсмену. Его отправили в иммиграционный изолятор. Накануне решение об аннулировании визы было отменено судом, и Джокович был отпущен на свободу и успел потренироваться. Однако дальнейшее пребывание спортсмена в стране и его участие в турнире продолжает оставаться под вопросом. Министр по делам миграции Австралии Алекс Хоук заявил, что имеет полномочия аннулировать визу и после решения суда.