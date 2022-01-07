«Если войска ОДКБ уйдут из Казахстана в скором времени, то вопрос аналогий с «Черным январем» исчезнет»

События в Казахстане меняются стремительно, однако понятно, что власти с помощью приглашенных вооруженных сил ОДКБ пойдут на все ради подавления всех очагов протестного движения в стране.

Вполне очевидно, что Азербайджан не может оставаться равнодушным к происходящим в Казахстане событиям, где уже погибли десятки, если не сотни гражданских лиц и военных. Азербайджанская общественность, интеллигенция в соцсетях активно выражает свое отношение к происходящему, нередко сравнивая ввод войск ОДКБ в суверенный Казахстан с кровавыми событиями, произошедшими 20 января 1990 года, когда решением из Москвы, по сути, был совершен террор в отношении населения Азербайджана, его мирной воли.

Между тем, в Казахстане в режиме реального времени армейскими подразделениями прямо на улицах Алматы и других городов происходит «зачистка всего живого», и потому сердца наших сограждан обливаются кровью: бойня эта аналогична трагедии, случившейся в кровавую ночь на 20 января.

Как воспринимают в Азербайджане происходящее в Казахстане, кто или что стало причиной масштабных беспорядков, и уместно ли сравнивать происходящие в Казахстане с ситуацией «кровавого января» 1990 года?

«События в Казахстане, конечно, не могут не беспокоить Азербайджан, это братская нам страна, и потому хочется, чтобы там все вернулось в конституционное русло. Отмечу, что очень многое, из того, что на данный момент происходит в Казахстане, является результатом внутриполитической борьбы в стране, и думаю, что в скором времени станут известны определенные факты на этот счет».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шафиев, отметив при этом, что призыв к вводу войск ОДКБ в страну– суверенное право Казахстана, и «уже им решать, насколько это было целесообразно».

Однако, по словам главы ЦАМО, в среде экспертного сообщества высказываются некоторые озабоченности на эту тему, в частности, тот факт, что для задействования войск ОДКБ на территории государства-члена блока, согласно статье 4 устава ОДКБ, необходим сам факт внешней угрозы. А был ли он, по сути, в Казахстане?

«Если говорить о вмешательстве неких внешних сил, то думаю, что все обстояло иначе: в первую очередь, главенствующую роль сыграл фактор социально-экономических проблем в стране, а также фактор внутриклановой борьбы. Другое дело, что этими проблемами внутреннего характера могли воспользоваться некие внешние силы, — отметил Шафиев.

Чтобы четко отследить причину происходящих событий, по мнению аналитика, стоит подождать, как будут разворачиваться события с присутствием войск ОДКБ на территории Казахстана и как долго они намереваются дислоцироваться на его территории.

«Если войска ОДКБ задержатся в Казахстане ненадолго, на несколько месяцев, для стабилизации ситуации, то это снимет много вопросов. Но если их присутствие в стране затянется надолго, думаю, можно говорить о том, что внутриполитические проблемы Казахстана были весьма успешно использованы третьими силами», — отметил эксперт.

В интересах же Азербайджана, по словам Шафиева, чтобы стабильность и конституционный порядок в Казахстане восстановились как можно скорее.

Касаясь сравнений событий в Казахстане с происходящим в Баку в 1990 году, глава ЦАМО отметил, что слышал и наблюдал подобные мнения, и в Азербайджане вполне понятна сенситивность вопроса действий войск России.

«Но, мне кажется, все же аналогии не вполне уместны. Поступает все больше сведений, что силовые структуры отказались подчиняться Токаеву не по причине любви к народу, а в силу внутриклановой борьбы. Кроме того, силы ОДКБ пока что не вступили в борьбу с демонстрантами, они там больше для проформы. Конечно, время покажет, насколько было верным обращение к ОДКБ. Если войска в скором времени уйдут, то вопрос аналогий с 1990 годом в Баку и похожими событиями исчезнут тоже», — отметил Шафиев.

«Хочу подчеркнуть, что насилием проблемы не решить – ни с той, ни с другой стороны. Проблема также в том, что у протестных сил в Казахстане нет лидера (на момент написания данного материала стало известно о том, что бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане – прим. Minval.az), это усугубляет ситуацию, уводит ее в тупик. Конечно, понятно, что нужно восстанавливать конституционный порядок, но нужно и решать весь тот комплекс проблем, приведших к такому масштабному социальному взрыву, ввод каких-то войск – кратковременное решение ситуации. Но очевидно, что страна нуждается в серьезных реформах», — заключил он.

Вадим Мансуров