Парламент Кыргызстана выступает против отправки своих войск в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане и не препятствовать отправке туда киргизских миротворцев по линии ОДКБ.

Как писал ранее Minval.az, заседание кыргызского парламента по этому вопросу сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума, перенесено на завтра.

Кроме того, кыргызский политолог Эсен Усубалиев, комментируя казахстанский кризис Minval.az, сообщил, что у «Белого дома» в Бишкеке проходит акция протеста против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.