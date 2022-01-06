Политолог Усубалиев – Minval.az: Решение Токаева привлечь ОДКБ вызывает серьёзные споры

«С момента прихода к власти нового президента Токаева и формального отстранения от власти Назарбаева превалирующим фактором общественного мнения оставалось чувство разочарования в незавершённости процесса транзита власти. Естественно, что ни общество, ни политические круги Казахстана не воспринимали это как реальные изменения в политической конфигурации страны – сам Назарбаев по-прежнему сохранял рычаги контроля в качестве лидера партии Нур Отан, главы Совбеза. Хоть и с ноября прошлого он начал снимать с себя полномочия в этих структурах, однако это уже было запоздалой мерой».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал директор аналитического центра «Разумные Решения», кыргызстанский эксперт -международник Эсен Усубалиев, комментируя казахстанский кризис.

По его словам, очевидно, что протесты в Казахстане, начавшиеся с недовольства населения по поводу роста цен на энергоносители, быстро приобрели необратимые масштабы уже политического характера: такое развитие ситуация обрела по причине накопившихся проблем в обществе, связанных с рецессией после пандемии, постоянным и неуклонным обнищанием населения на фоне подорожания продуктов питания, социальных и медицинских услуг, и в целом общей неудовлетворенностью населения несменяемым руководством страны.

«Другим фактором оставалось иностранное присутствие в промышленности, энергетическом секторе и остальных областях, где сохранялось и постоянно увеличивалось различие в заработке между зарубежными специалистами и местным населением, что создавало дополнительный элемент социального недовольства – власть и иностранные компании воспринимались как единое целое, которое работало не в интересах населения. А в совокупности с регулярным сокращением рабочих мест в нефтегазовой отрасли все это создавало более чем благоприятную ситуацию для социального взрыва», -рассказал наш собеседник.

По мнению Усубалиева, с учетом того, что ситуация в Казахстане сейчас начинает приобретать более или менее прогнозируемые черты, можно предположить, что после разгона протестующих в Алматы, Актау, Таразе и других городах общество страны перейдет в более затяжную фазу урегулирования внутреннего конфликта как по линии государство-население, так и в рамках политических элит страны.

По его словам, «все это неминуемо ведет к серьёзным изменениям политической характера — укреплению президентской власти Токаева и окончательному уходу с политической арены лиц, связанных с первым президентом страны Назарбаевым».

«По сути, мы сейчас являемся свидетелями окончания «эры Назарбаева» и постепенным, неминуемым изъятием его «наследия» из общественно-политической жизни страны», — отметил политолог. При этом он заметил, что, к сожалению, Назарбаев увидит все это при жизни, а учитывая, какие усилия он прилагал для строительства «нового Казахстана» после распада СССР, то этот удар для него будет вдвойне тяжелым. Но тем не менее предварительный анализ событий в Казахстан показывает, что их, к сожалению, можно рассматривать как очередной этап незавершенного транзита власти.

«Представляется крайне маловероятным, что даже используя силовые методы урегулирования ситуации, до конца конфликт разрешить будет невозможно в ближайшее время. Экономические и политические проблемы останутся прежними, в то время как авторитет Токаева, как самостоятельного лидера страны, начинает формироваться только сейчас, в это тяжёлое для Казахстана время», — подчеркнул Усубалиев.

Говоря о решении президента страны привлечь для урегулирования ситуации миротворческие силы ОДКБ, наш собеседник отметил, что сам факт уже вызвал серьёзные споры как в самом Казахстане, так и в соседнем Кыргызстане, который также является членом этой организации и, на официальном уровне высказался за «оказание необходимой поддержки братскому народу».

«Уже сейчас в Бишкеке около здания парламента идет небольшой митинг с требованиями не отправлять войска в Казахстан для урегулирования ситуации в этой стране. Однако это вряд ли приведет к серьезным политическим последствиям в Кыргызстане, лишь создаст почву для острых политических дискуссий в информационном пространстве. Учитывая демократически характер СМИ в стране, это нормальное явление», – говорит наш собеседник.

По его словам, «часть общества в Казахстане рассматривает это как слабость президента и призывает не использовать силы ОДКБ в урегулировании ситуации, во избежание внутренних осложнений — роста антироссийских настроений как по отношению к России, так и в адрес русского этнического меньшинства в стране». Однако, как полагает эксперт, контингент войск ОДКБ в Казахстане не будет играть ключевой роли в подавлении протестных настроений.

«Предполагается, что силы ОДКБ будут заняты охраной наиболее важных стратегических объектов страны и будут выполнять вспомогательную роль до тех пор, пока сами внутренние войска Казахстана не нормализуют обстановку и, что не маловажно, не решат вопросы подчинения президенту Токаеву. Ведь еще до последнего времени Назарбаев выполнял функции главы Совета Безопасности и силовые структуры подчинялись исключительно ему», — подчеркнул Усубалиев.

В целом он считает, что данный факт не следует рассматривать в качестве усиления позиций России в Казахстане: стратегическое партнёрство между Россией и Казахстаном и так было на довольно высоком уровне, в то время как намерений Нур-Султана изменить свою внешнеполитическую ориентацию замечено не было.

«Руководства двух стран регулярно демонстрировали единство взглядов и подходов по ключевым вопросам мировой политики и безопасности», – напомнил Усубалиев.

При этом, по словам эксперта, нужно понимать, что Казахстан всегда занимает центральное место в планах России относительно евразийского пространства, и в этой связи, сохранение стабильности в этой стране является ключевым вопросом безопасности Евразии. Кроме того, не стоит забывать и Китай, который также заинтересован в стабилизации Казахстана, учитывая его планы и проекты в Евразии, связанные с инициативой «Один пояс – один путь», заключил он.

В. Мансуров