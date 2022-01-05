Политолог Трофимчук: Россия не может потерять Казахстан ни при каких обстоятельствах

«Детонатор событий – простой и понятный. Здесь нет никакого подтекста, конспирологии, вмешательства пресловутого Запада или даже «российского следа», как многие пытаются доказать. У большинства местных граждан нет свободных денег, при этом цены и тарифы растут регулярно – особенно, как всегда, в период новогодних праздников, что особенно неприятно. Люди и в этот раз получили «подарок» под ёлочку, поэтому нервы не выдержали».

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, комментируя ситуацию в Казахстане. По его словам, весь вопрос теперь в том, кто и как воспользуется создавшейся обстановкой.

По мнению российского эксперта, это могут быть самые разные и неожиданные силы, не говоря уже о радикалах, стоящих наготове в афганских «конюшнях». Как считает эксперт, «боевики теперь в любой момент и на любом материале могут возникнуть в той или иной части Центральной Азии».

«Можно констатировать главное уже сейчас: Казахстан, к огромному сожалению, теряет статус континента стабильности, и этот морально-политический, психологический аспект будет для действующей власти самым неприятным. К тому же, протестующие увидели, что цены можно, хотя бы слегка, сбросить только таким путём. При этом сделать правительство виноватым в происходящем уже не получится, население не первый год живёт в демократии и многое понимает, тем более, когда на место премьера тут же ставят его заместителя. Номинальный подход здесь уже неприемлем», — отметил Трофимчук.

Тем не менее, по его словам, «Россия не может потерять Казахстан ни при каких обстоятельствах, так как на нём завязано слишком многое».

Граница с Казахстаном – огромная, тем более если учесть, «что на деле её практически нет», заметил политолог.

На его взгляд, Россия не может допустить такого расклада, когда ей постараются заколотить ещё и огромные казахские «ворота», ведь в этом случае внешний периметр будет обложен практически полностью.

«Это не говорит о том, что какие-то россияне, типа силовиков, будут открыто наводить порядок на улицах этого государства, тем более что США и НАТО только того и ждут. Однако и посадить к себе на бюджет новую огромную территорию РФ уже не может, с учётом общемировых проблем, которых никто не снимал», — добавил Трофимчук.

В целом, как считает политолог, «на этом направлении тоже наступила новая реальность».

«Выхода отсюда практически нет, СССР заново никто строить не собирается, эту глупость даже смешно обсуждать. А всё происходящее, как я уже подчёркивал не раз, является прямым следствием фатального обвала, для Москвы, украинского направления в 2014 году, когда сама Москва среагировала на стратегическую угрозу неправильно. После 2014 года ситуация для РФ развивается уже в автоматическом режиме, при этом главные российские СМИ не предприняли за эти годы абсолютно ничего, что могло бы как-то смягчить тенденцию или направить её в другое русло», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров