Политолог Полоскова – о ситуации в Казахстане: Пока Россия спит

«Ситуация в Казахстане остается напряженной, несмотря на то, что власти пошли на уступки протестующим, снизили цены на газ, а президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку премьера и министров. Однако проблема заключается не только в ценах на газ».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, добавив при этом, что как сообщают в телефонных разговорах ей коллеги из Казахстана (кстати, связь очень плохая), народ страны устал от роста цен и полного пренебрежения нуждами населения.

«Такой уровень жизни не допустим в богатой ресурсами стране. Конечно, еще более усугубила ситуацию пандемия. Но не надо забывать, что Казахстан — это клановая страна. Стоящий у власти Старший Жуз (группа казахских родов и племён, проживающих на территории Семиречья и современного Южного Казахстана), который находится под Назарбаевым, фактически, узурпировал власть в стране. Особенно, в регионах. Все эти факторы сработали на то, что долго терпевший казахский народ вышел на улицы», — заявила политолог.

Как отмечает политолог, сейчас идут споры, кто стоит за этими акциями, и кто их раскручивает.

«Причины для недовольства есть. Токаев предложил протестующим диалог, но, боюсь, это уже поздно. Я сейчас меньше всего думаю о российских и евразийских интересах в данном вопросе. Пусть хватит разума у властей страны не допустить внутренней войны, и обострения не только межклановых, но и межэтнических проблем. И приграничных конфликтов», — добавила политолог.

Между тем, по словам Полосковой, граница России с Казахстаном — самая большая сухопутная в мире. И сейчас, как отмечает она, из Оренбургской области ей уже тоже звонят встревоженные коллеги, спрашивая, «а что дальше?».

«Информации о том, кто за этим может стоять мало, но в записях с митингов и акций четко видно, что есть те, кто руководят, и дают установки, как действовать и куда идти. Я это видела в других странах при аналогичных событиях еще в начале 90-х», — заявила политолог.

Как считает политолог, одновременные акции протеста по всей стране, «а Казахстан — это далеко не вольница и бесконтрольность», возможно только при расколе внутри элит, включая силовые структуры. Как недавние акции протеста на Кубе, к организации которых имели прямое отношение представители местного истеблишмента.

«И, наконец, я надеюсь, что хоть после этого российские власти займутся серьезным мониторингом процессов в том же Казахстане. А перестанут отделываться никому не нужными конференциями, воспевающими «евразийский путь развития». И посылкой экспертов-туристов. По поводу других стран и вечного пугала «Фонда Сороса» – никакой руки я там не вижу в организации акций. А вот результатами иностранные государства, конечно, воспользуются. И все заинтересованные в усилении присутствия в регионе. Пока Россия спит. Да и проснется ли?», — резюмировала российский эксперт.

В. Мансуров