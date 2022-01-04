Азербайджанский пограничник, расстрелявший сослуживцев, арестован

Как сообщалось ранее, 2 января около 18:00 военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине застрелил из своего служебного оружия военнослужащих пограничной заставы, где он служил — старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амила Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаила Натиг оглу, в Следственном управлении военной прокуратуры проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по данному факту.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, сегодня Эльхану Эвезли было предъявлено обвинение по статье 120.2.7 Уголовного кодекса и по решению Физулинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.