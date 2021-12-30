Сергей Марков – Minval.az: Гиперактивной армянской диаспоре в России говорят «нет» Владимир Путин и российский народ

Сотрудничество России и Азербайджана – ключевое направление политической стратегии Баку, которое является одним из важнейших факторов многовекторной политики нашей страны. Каковы итоги российско-азербайджанских отношений, как будет развиваться сотрудничество между странами в 2022 году, особенно в сфере мирного урегулирования на Южном Кавказе, где важным модератором процессов выступает именно Россия? На эти и другие вопросы Minval.az ответил директор Института политических исследований, известный российский общественный деятель и политолог Сергей Марков.

– Сергей Александрович, каковы основные тренды российско-азербайджанских отношений за 2021 год, какова была их динамика в уходящем году?

– Можно сказать, что российско-азербайджанские отношения за год никак не изменились. Почему? Потому, что они и так были очень хорошими и высокоэффективными, такими они остаются. Они продолжают функционировать в том же позитивном ключе и это очень важно. Я бы выделил несколько таких опорных «якорей» российско-азербайджанских отношений. Первый «якорь» — это сам народ, тот факт, что в России находится огромная азербайджанская община, которая прекрасно в ней живет и является символом процветания. С другой стороны – это сильная русская диаспора в Азербайджане, которая пользуется поддержкой властей, а ее представители –Михаил Забелен – работают в качестве народных депутатов в парламенте вашей страны или занимают ведущие позиции в медийных структурах. Другой важный момент – это положение русского языка в Азербайджане, который занимает большое место с сфере среднего и высшего образования, русские сектора обучения имеются в большинстве азербайджанских школ. При этом русский язык является важным средством межнационального общения как внутри вашей страны, также и с другими странами и народами.

В этом смысле русский язык – важный инструмент прогресса для Азербайджана, потому что на этом языке выходит огромное количество литературы и аудиовизуальной продукции в мире, и это, конечно, тоже приносит немалые интеллектуальные дивиденды всем его носителям.

Второй «якорь», – это, конечно же, вопрос Карабаха. Россия всегда признавала Карабах только в составе Азербайджане и когда ваша страна начала 44-дневную войну за освобождения Карабаха и оккупированных районов, Россия никоим образом не вмешалась в этот конфликт, хотя Армения и является членом ОДКБ и ЕАЭС, которые курируются Москвой. Россия заняла нейтральную позицию в отношении этой войны, которая, по сути, выглядела как благожелательно-нейтральной в отношении Азербайджана, и, по существу, дала «зеленый свет» освободительной войне Азербайджана. И Азербайджан действительно отвоевал значительную часть, примерно около 40 процентов оккупированных земель, а еще 30 процентов освободил, благодаря мирному соглашению от 10 ноября 2020 года, посредником которого выступила Россия.

Хочу подчеркнуть, что еще важная роль России в сотрудничестве с Азербайджаном состояла в том, что Азербайджан, по сути, бескровно освободил эти 30 процентов оккупированных территорий, не взяв на себя ответственность за убийство окруженной армянской группировки, которая неминуема бы понесла серьезные потери, если бы продолжила свое сопротивление. Конечно, таким образом были спасены жизни многих армянских солдат, а Азербайджан не подпортил свой международный имидж такой возможной бойней. Поскольку все основания уничтожить эту группировку у Азербайджана были, но морально-гуманистические принципы были для Баку более важным приоритетом, и слава богу, что этого удалось предотвратить.

Третий «якорь» – это теснейшие экономические отношения. Сотрудничество в военно-технической сфере, в энергетике, в области сельского хозяйства, такие проекты как Север-Юг, безусловно играют важную роль в укрепление связей между странами.

К четвертому пункту я бы отнес личные дружеские отношения Ильхама Алиева и Владимира Путина, которые воодушевляют своей крепостью и положительной отдачей. Поэтому я бы сказал, что в 2021 году в отношениях между Россией и Азербайджаном ничего не изменилось и это хорошо, потому что отношения между странами находятся на самом пике своего сотрудничества и здесь все замечательно.

Кстати, отмечу, что в разговоре со мной не раз представители наших военных структур отмечали, что отношения на уровне спецслужб между Россией и Азербайджаном также «практически идеальны». Так что могу отметить, что Москва полностью удовлетворена своим сотрудничеством в этой области с Баку.

– Но при этом в России существует мощная армянская «пятая колонна» …

– Наши страны с улыбкой и позитивом относятся друг другу, хотя да, при этом существует мощнейшая армянская диаспора, которая пытается возбуждать в России ненависть к Азербайджану, доминирует в средствах массовой информации, но несмотря на гиперактивность этой группировки, ей с двух сторон говорят «нет». Во-первых, ей говорит «нет» Владимир Путин, который взял курс на то, что Россия, как и Азербайджан, является нейтральной страной. Также свое четкое «нет» говорит российский народ, потому что социология свидетельствует о том, что большая часть россиян, требуют, чтобы Россия в конфликте Армении и Азербайджана занимала четкую нейтральную позицию.

— Как, на ваш взгляд, в грядущем году будет протекать динамика мирного диалога между Азербайджаном и Арменией, в частности, по вопросам разблокирование транспортных коммуникаций и делимитации границ, в котором, безусловно, большую роль играет именно Россия?

— Москва получает большую выгоду от разблокировки этих коридоров. Зангезурский коридор, который свяжет Баку с Нахчываном и Турцией выгоден не только Азербайджану, но и Москве, потому что возникает прямая транспортная связь между Россией и Турцией. А между нашими странами, напомню, существует большой товарооборот, которому, безусловно, необходима такая важная артерия. Транспортный коридор из Армении в Россию, что будет проходить по территории Азербайджана, также очень выгоден России, потому что делают Армению как члена ЕАЭС и ОДКБ более интегрированным в это пространство. Также, добавлю, что этот фактор не позволит Западу оторвать Армению от России, в этом смысле связи двух стран заметно укрепятся.

Однако, на мой взгляд, по ряду причин руководство Армении пока не готово пойти на скорейшее разблокирование всех транспортных коридоров, и когда оно будет готово, мне сказать сложно. Кстати, Владимир Путин в своих выступлениях отмечал, что в свое время еще при президенте Медведеве была разработана так называемая «Казанская формула», которая была выгодна Армении. Согласно концепции этой формулы, Армения передавала Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха, взамен получила контроль над территорией существенно большей, чем есть у армян сейчас. Плюс, она получала делимитизированную зону вокруг Карабаха, куда вводились миротворцы, временный статус Карабаха с надеждой, что в будущем все для армян будет решено хорошо. Это предложение было очень выгодно Армении, но руководство страны в своей националистической напыщенности и самоуверенности не пошло на эти выгодные условия и, в конечном итоге, началась война, которая вообще «обнулила» все результаты для Армении.

В данном случае Армении тоже очень выгодны эти транспортные коридоры, но пока она «тормозит» с окончательным решением на эту тему. Сможет ли она преодолеть вот эти противоречия между разумом и своими «хотелками» в пользу разума? Ответь на этот вопрос сложно. Потому что на данном этапе, да, мы наблюдаем позитивные шаги вперед в переговорах, но они очень маленькие и не меняющие ситуацию принципиально.

– Спасибо большое за интересные ответы. И мой последний вопрос: что бы вы хотели пожелать Азербайджану и азербайджанскому народу в следующим году?

– Я пожелал бы Азербайджану процветания, мира, и скажу прямо – чтобы Азербайджан взял под свой контроль весь Карабах, а на всех территориях, что уже освобождены, наконец-то состоялось бы полнейшее разминирование, начались бы активно строиться дороги, а население – возвращаться в свои родные края, которые не видели их уже тридцать лет. Чтобы были наконец построены и запущены все транспортные коммуникации, и не только Зангезурский коридор, но и коридоры, например, в Ханкенди для того, чтобы, наконец, состоялась интеграция армянского населения Карабаха в азербайджанское пространство. А во-вторых, я бы пожелал, чтобы Турция окончательно рассорилась с Западом, взяла бы курс на вступление в Евраазийское экономическое сообщество. Кроме того, хотелось бы, чтобы и Азербайджан также присоединился к этому блоку. При этом чтобы российское противостояние с Западом тоже бы прекратилось, потому что в этом случае будет и заметно меньше давление Запада на Азербайджан и откроется больше возможностей для регионального развития и процветания. И частью развития такого большего экономического сообщества будет формат «3+3», для сотрудничества с которым Россия также желает приложить все свои силы.

Вадим Мансуров