Немецкий клуб предъявил своему нападающему ультиматум

29 декабря, 20:02, 2021

Похоже, что руководство «Боруссии» Дортмунд устало от слухов по поводу своего форварда Эрлинга Холанна.

Как сообщает глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк, «боссы» команды определили норвежцу дедлайн, до которого 21-летнему футболисту надо рассказать о своих планах на будущее. Произойти это должно не позднее конца февраля.

Напомним, в контракте Холанна летом 2022 года активируется пункт с прописанными отступными в размере 75 миллионов евро, что считается куда меньшей суммой, чем та, которую «шмели» могли бы получить за Эрлинга, если бы этого пункта не было.

В «Боруссии» уже предлагали новый контракт норвежцу, который он отклонил.