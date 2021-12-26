Названы пять самых грязных мест в доме



Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие предметы в доме становятся разносчиками опасных микроорганизмов.

Прежде всего речь идет о холодильнике. Это объясняется низкой температурой, способствующей размножению психрофильных бактерий, которые выживают в условиях от 0 до 45 градусов, передает РИА Новости.

«В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!» – пишут комментаторы.

Многие микроорганизмы заражают продукты, но внешне это никак не проявляется. В частности, известны случаи летального исхода от пищевого отравления, причину которого выяснить не удалось, добавляют пользователи.

Стиральная машина также вошла в рейтинг. Так, указывается, что специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели эксперимент в Пекине и Шанхае и обнаружили огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.

Пользователи также напомнили о необходимости чистки кондиционера в зимний период. В противном случае он будет накапливать микроорганизмы и может стать причиной постоянного насморка.

На четвертом месте оказалась душевая лейка, внутри которой скапливается не только плесень, но и множество бактерий.

Отмечается, что без надлежащей чистки микробы могут попасть в организм с проточной водой, вызвать диарею и другие неприятные последствия. Замыкает список кухонная вытяжка, грязь на которой видно невооруженным глазом.