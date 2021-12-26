Япония и США намерены начать сотрудничество против вирусов-вымогателей



Правительства Японии и США планируют начать сотрудничество в сфере борьбы с вирусами-вымогателями. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Ожидается, что Токио и Вашингтон будут передавать и совместно анализировать информацию о совершенных кибератаках. Кроме того, власти двух стран будут устанавливать личности хакеров и разрабатывать соответствующие контрмеры. Наконец, Япония и США будут повышать устойчивость местных предприятий к действиям злоумышленников в сети.

По данным Yomiuri, соглашение о сотрудничестве может быть заключено на переговорах глав МИД и Минобороны Японии и США, проведение которых планируется 7 января в онлайн-формате.

В Японии ежегодно фиксируется более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников в последние годы становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric.