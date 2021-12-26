США начали готовить священников к контакту с инопланетной жизнью



В США стартовала весьма специфическая программа, для участия в которой были отобраны несколько десятков служителей различных вероучений.

Нанятые священники займутся проработкой потенциального контакта с представителями иных цивилизаций, которые могли бы существовать на других планетах. Среди вопросов, которые стоят перед священниками, — влияние существования жизни на других планетах на сами вероучения, передает Рен ТВ.

При этом большинство из них уже пришли к мнению, что их вероисповедание никак не пострадает в том случае, если существование инопланетных цивилизаций подтвердится.

«Епископ Бекингема, преподобный Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромен из синагоги Мэйденхед и имам Кари Асим из мечети Мекка в Лидсе выразили свое согласие с тем, что христианское, иудейское и исламское учение не пострадают от открытия инопланетной жизни», — говорится в сообщении.