Создатель TURKOVAC рассказал о процессе создания инактивированной вакцины от COVID-19



Руководитель научной группы, разработавшей турецкую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, надеется на увеличение масштабов серийного производства препарата TURKOVAC.

Профессор факультета медицинской микробиологии Университета Эрджиэс Айкур Оздарендели ответил на вопросы «Анадолу» на предприятии в провинции Шанлыурфа, где налажено производство отечественной вакцины.

Профессор напомнил, что вскоре после выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Турции (11 марта 2020 года), ученым удалось изолировать вирус и начать его изучение.

К процессу разработки препарата были привлечены специалисты из различных вузов, фармакологические компании и государственные структуры Турции.

Акцент был сделан на создании инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции.

«По итогам клинических испытаний мы вначале доказали эффективность и безопасность вируса на подопытных животных. Первый этап испытаний (Фаза-1) стартовал в ноябре 2020 года. Анализ итогов Фазы-1 стал известен уже в январе текущего года, а через месяц мы приступили ко второму этапу испытаний», — сказал Оздарендели.

По его словам, второй этап испытаний завершился в апреле, когда были получены позитивные данные по эффективности турецкой вакцины от COVID-19.

Третья фаза началась в июне 2021 года, а ее данные были представлены Минздраву и другим структурам. Это позволило оформить заявку с целью получения разрешения на экстренное применение вакцины TURKOVAC.

«Благодаря полученному разрешению, мы можем увеличить масштабы серийного производства вакцины TURKOVAC. Это особенно важно на фоне продолжающейся пандемии, причем не только для нашей страны, но и здоровья всего человечества», — уверен профессор.

При этом он отметил, что изучение эффективности вакцины продолжится ввиду появления новых штаммов коронавируса.

Кроме того, разработчики стремятся оптимизировать процесс производства с целью увеличения объемов препарата.