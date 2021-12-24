Realme показала «бумажный» смартфон



Realme рассекретила внешний вид своего первого премиального смартфона серии GT2, опубликовав официальный видеоролик на YouTube.

Кроме того, благодаря опубликованной документации китайских регуляторов TENAA и MIIT стали известны характеристики двух моделей – Realme GT2 и Realme GT2 Pro, сообщает Sparrows News.

Внешний вид смартфона получил название Paper Tech Master Design и разрабатывался совместно с известным японским мастером промышленного дизайна Наото Фукасавой.

Смартфоны Realme GT 2 станут первыми в мире гаджетами с корпусом из биопластика. Как подчеркнул производитель, они представляют собой «идеальное сочетание искусства и уважения, любви и бережливого отношения к окружающей среде».

Realme GT 2 Pro получил 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3216 х 1440 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, подэкранный дактилоскопический датчик, фронтальную камеру на 32 Мп, основную камеру с главным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и дополнительным модулем на 2 Мп.

Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Официальный релиз смартфона состоится в Китае 4 января.