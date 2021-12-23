Индонезия отказалась от российских истребителей Су-35

Индонезия отказалась от покупки 11 российских истребителей Су-35 поколения 4++ и вместо них планирует закупить американские F-15EX или французские Rafale. Об этом сказал начальник штаба ВВС Фаджара Прасетьо, сообщает телеканал CNN Indonesia в четверг, 23 декабря.

«C тяжелым сердцем мы отказались от планов приобретения Су-35, потому что, как мы с самого начала говорили, строительство военно-воздушных сил очень зависит от бюджета», – пояснил Фаджар в ходе посещения авиабазы Халим Перданакусума под Джакартой.

По его словам, в зависимости от возможностей бюджета Индонезия хотела бы закупить две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса – всего около 30 единиц.

На данный момент Джакарта рассматривает вопрос о приобретении американских истребителей F-15EX Eagle II или французских Dassault Rafale.

«Выбор сужается на этих двух самолетах», – сказал Фаджар и добавил, что если Джакарта остановится на истребителях F-15EX, то она сможет их получить к 2027 году.