18-летний россиянин убил мать кирпичом, желая вести самостоятельную жизнь



Восемнадцатилетний юноша убил мать кирпичом в ходе ссоры из-за его желания начать самостоятельную жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 17 декабря в доме села Илев Вознесенского района в ходе семейной ссоры 18-летний подозреваемый нанес несколько ударов кирпичом по голове матери.

От полученных повреждений 38-летняя женщина скончалась. Сын выкопал яму на придомовой территории и закопал в ней тело матери.

Двадцатого декабря правоохранители стали устанавливать местонахождение женщины по сообщению ее родственника, который не смог дозвониться до нее. 22 декабря тело женщины было обнаружено на территории домовладения, где она проживала. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).