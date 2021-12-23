Тофик Зульфугаров: В посещении Валери Пекресс Ханкенди есть и заинтересованность Кремля

«Не исключено, что в посещении кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс Ханкенди есть и интересы России. Предвыборная гонка во Франции стартует после празднования Нового года. И голоса армянской диаспоры, которые составляют около одного процента от общего числа голосующих, могут усилить позиции главного оппонента пока еще действующего президента Франции Эммануэля Макрона».

Об этом в беседе с «Минвал» заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя сообщения ряда армянских телеграм-каналов о посещении кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс территории Азербайджана, которая временно находится под контролем российского миротворческого контингента.

Эксперт напомнил о том, что в случае победы Пекресс в ходе предстоящих президентских выборов, это может привести к напряженности и в самой Франции.

«Мы знаем ее позицию. Республиканская партия декларирует крайнюю радикальную позицию. Это достаточно конфликтное направление, которое она выбрала для своей предвыборной программы», — добавил наш собеседник.

Поэтому, в возникновении определенной напряженности в поствыборный период в Франции может быть заинтересована Россия. Так как отношения российского руководства в лице Владимира Путина с Макроном нельзя назвать простыми.

Поэтому, как считает Т.Зульфугаров, визит в Карабах Пекресс связан не столько с азербайджанской тематикой, сколько лежит в плоскости взаимоотношений России и Франции.

«Пекресс предоставили возможность привлечь на свою сторону голоса армянских избирателей. А это косвенно означает то, что это «задел» на будущее для российской политики. Есть определенные социологические опросы, согласно которым Макрон и Пекресс могут пройти во второй тур, в ходе которого Пекресс может одержать победу. Поэтому подобные вояжи, которые в первую очередь ориентированы на французскую политику, имеют определенную логику», — пояснил наш собеседник.

Эксперт не верит в то, что Ереван мог тайно переправить Пекресс в Карабах.

«Что касается официального Баку, то в первую очередь необходимо восстановить пограничный и таможенный контроль на въезде и выезде в Лачинский коридор. Это нужно делать независимо от того, что произошло. Данный вопрос необходимо решить, так как это затрагивает интересы Азербайджана», — отметил эксперт.

Что касается политики Парижа в случае избрания Пекресс в качестве главы государства, то, по мнению нашего собеседника, у Франции в регионе Южного Кавказа очень ограниченные возможности, несмотря на попытки расширить сферы своего влияния.

Франция в данный момент не в том положении, чтобы решать какие-либо вопросы вдали от своих границ. Значение Парижа в традиционной зоне французского влияния, к примеру, в Северной Африке и даже Сирии снижается, и там у них мало что получается. А тем более в регионе Южного Кавказа.

«Возможно, Франция может стать локомотивом для тех, кто хочет осуществить финансовые инвестиции по линии Евросоюза в Армению. Кстати, об этом также ранее упоминалось, мол, Франция на стороне Армении, чтобы помочь подняться ей с колен. Одновременно, видны попытки Франции «оторвать» Армению от России. Либо создать неосуществимую конфигурацию, когда экономическая помощь будет направлена со стороны Запада, а гарантия безопасности обеспечит Москва. Это давняя мечта проармянских сил на Западе и в самой России.

Но это маловероятно. Так как в данном случае Россия теряет интерес к Армении. Поэтому говорить о том, что у Франции есть большие перспективы для будущего воздействия, не приходится. Мы видели определенные попытки со стороны Макрона. Ничего, кроме каких-либо деклараций дальше дело не пошло. И нынешний всплеск таких отношений между Францией и Арменией больше продиктован французской внутренней политикой», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров