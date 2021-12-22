Электромобиль производства Турции будет представлен на выставке в США



Электромобиль турецкого производства Togg будет представлен на Международной выставке потребительских технологий (Consumer Technology Association — CES 2022) в США.

Прототип Togg доставлен в Штаты самолетом Boeing 777 турецкого авиаперевозчика Turkish Cargo (дочка авиакомпании Turkish Airlines).

Сообщается, что вес электромобиля вместе с поддоном составил три тонны.

Глава правления и исполкома Turkish Airlines Илкер Айджи сказал, что для коллектива компании — флагмана турецкой гражданской авиации с самой широкой сетью полетов в мире является гордостью внести вклад в презентацию на международной арене автомобиля Togg — самого амбициозного проекта Турции.

