Турция, Пакистан и Малайзия создают совместный телеканал



Пакистан, Турция и Малайзия создадут совместный телеканал с целью укрепления сотрудничества в области средств массовой информации. Об этом заявил журналистам министр информации и телерадиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хусейн, сообщают местные СМИ.

По его словам, в Пакистане, Малайзии и других мусульманских странах необходимо вести борьбу с экстремизмом.

При этом глава пакистанского ведомства сообщил об инициативе по созданию совместного телеканала с Малайзией и Турцией, однако не привел никаких подробностей по этому вопросу.

Ранее, в сентябре 2019 года, премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил, что три страны создадут совместные каналы на английском языке для борьбы с вызовами, связанными с исламофобией, а также с целью искоренения искаженных представлений о религии ислама.

Пакистан и Турция уже инициировали работы по созданию совместных телесериалов , посвященных жизни Салахаддина Эюби и Абдуррахмана Пешавари.