Покусавшая охрану Байдена собака обрела новых хозяев



Пес президента США Джо Байдена Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, подарен друзьям семьи Байденов. Об этом сообщила официальный представитель супруги президента Джилл Майкл ЛаРоса в интервью Hill.

«После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи», — сказал ЛаРоса.

По его словам, питомца передали другим людям не из-за какого-то происшествия, такое решение было принято после нескольких месяцев «размышлений в кругу семьи» и обсуждения с экспертами.

В марте стало известно, что Мейджор покусал сотрудников президентской охраны.