Азат Ахметов: Искусная дипломатия Азербайджана смогла пробить целый заслон негативных сил

Политические и экономические процессы на Южном Кавказе вступили в некий новый этап своего развития и Азербайджан, безусловно, является модератором этих тенденций. Важный политический успех Азербайджана на переговорах в Сочи и Брюсселе показал, что можно сдвинуть с мертвой точкой, казалось бы, невозможное – заставить недоговороспособную Армению выйти из цейтнота и действовать, предпринимать какие-то шаги. Как в Средней Азии оценивают процессы, происходящие на Южном Кавказе, что думают по этому поводу эксперты?

«Искусная дипломатия Азербайджана, по сути, сейчас является стабилизирующим фактором для сразу нескольких регионов Евразии. Более того она является созидательным механизмом для запуска новой эры экономических интеграционных проектов между странами, который заметно повысит роль Южного Кавказа в мировой геополитике».

Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог Азат Ахметов, добавив, что процессы, происходящие сейчас в регионе Южного Кавказа, вызывают большой интерес у стран Центральной Азии и ряд из них активно желает стать частью этого интеграционного взаимодействия.

— Налицо то, что Азербайджан смог пробить целый заслон негативных сил, которые были настроены на эскалацию и новый конфликт в регионе и на то, чтобы ничего из сотрудничества Азербайджана, России и Турции в Карабахе не получилось бы, а Иран и Грузия всячески бы уходили от всех возможностей по налаживанию политических и экономических контактов. В принципе для этого нужно было бы только разбить интересы стран в регионе на блоки, затеяв их противостояние друг против друга. И ситуация на Южном Кавказе была близка к этому совсем недавно: заметно ухудшились ирано-азербайджанские отношения, в регионе могла бы начаться новая война. Для этого надо было только, чтобы Азербайджан перешел в новую вооруженную фазу противостояния с Арменией, а Иран вмешался бы в это противостояние. При этом, если бы Москва пожелала бы не вмешиваться в этот конфликтный гамбит, все это могло произойти на самом деле, — отметил казахстанский политолог.

По его словам, этого не произошло вследствие виртуозной дипломатии Ильхама Алиева, который смог, благодаря своему авторитету «продавить» Иран на предмет смягчения его позиций, добиться некой стадии «протрезвления» Тегерана, при этом убедив Москву, что в ее интересах не допускать нового обострения в регионе и действовать надо быстрее.

— В этом смысле, можно сказать, что Ильхам Алиев смог «продавить» и те силы в Кремле, которые не желали мира и диалога. И запустить реакцию Москвы, которая начала всячески давить на Пашиняна, давая жестко понять, что пора действовать и предпринимать конкретные решения, что Ереван наконец должен начать выполнения своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения, а политические игры отложить в долгий ящик, – отметил Ахметов.

Как отмечает политолог, успех дипломатии Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе позволил выйти на новый этап – полного принятия Арменией неизбежности всех подписанных соглашений.

— Таким образом сейчас и формируется эта новая картина дня, в которой все события и шаги взаимосвязаны. Договоренность о постройки железной дороги в Нахчыван, безусловно, связаны с желанием Брюсселя и ЕС начать активное финансирование в регион. Также с этим связан и новый этап наращивание экономических связей Азербайджана и России, о котором говорил вице-премьер Оверчук во время своего недавнего визита в Баку, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров