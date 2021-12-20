Депутат предложил открыть казино в Карабахе и Зангезуре



«Географическое положение Азербайджана позволяет включить в этот законопроект и понятие развлекательного туризма».

Об этом в ходе обсуждения нового законопроекта «О туризме» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, заявил заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, передает АПА.

Депутат предложил разрешить в Азербайджане открытие казино.

«В России это охватывает определенные территории. Мы можем сделать то же самое в Азербайджане. Например, мы можем разрешить открывать казино в Карабахе, Зангезуре, тем самым привлечь туристов. С другой стороны, мы можем позволить себе это на острове Наргин. Для привлечения туристического потока необходимо совершенствовать деятельность в сфере услуг».

Депутат отметил, что с такими ценами как сейчас в Азербайджан иностранцы не приедут, и внутренний туризм развиваться не будет. «Люди отдадут предпочтение, тому чтобы кушать бозбаш у себя дома. Основной вопрос здесь должен быть связан со снижением цен».