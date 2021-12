Тойво Клаар приветствует экстрадицию Азербайджаном 10 армян по инициативе ЕC

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал экстрадицию Азербайджаном 10 армян по инициативе Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Клаар отметил, что рад возможности репатриировать 10 армянских военнослужащих, назвав этот шаг Азербайджана важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов.

«ЕС продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч с лидерами обеих стран», — отметил он.

Happy to have been able to repatriate 10 🇦🇲 servicemen. Important gesture by 🇦🇿 in the process of addressing humanitarian issues.

The 🇪🇺will continue to work with both countries to build on the successful meetings of @eucopresident with @presidentaz and @NikolPashinyan. pic.twitter.com/cTwEexijLv

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) December 19, 2021