В Баку стартует турнир памяти Вугара Гашимова

Сегодня в Баку стартует 7-й Международный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

В турнире, который пройдет в отеле Fairmont Baku и продлится до 24 декабря, сразятся 8 шахматистов — Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Вугар Асадли (все трое – Азербайджан), Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия), Вишванатан Ананд (Индия) и Давид Навара (Чехия).

Возглавляют рейтинговую таблицу турнира Каруана и экс-чемпион мира Ананд.

Шахматисты сразятся в рапид и блиц. Победитель будет определен по сумме набранных очков в обоих турнирах.

Турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и спонсорстве SOCAR, пишет Report.

Мемориал Вугара Гашимова впервые был проведен в 2014 году в Шамкире.

В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.