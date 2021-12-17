Роджер Федерер получил звание «Любимца болельщиков»

Гениальный спортсмен должен быть гениальным во всем. Роджер Федерер даже не выходя на корт продолжает собирать призы от АТР.

Швейцарец стал победителем в опросе на награду ATP Awards 2021 года в номинации «Любимец болельщиков». 40-летний теннисист отыграл за сезон всего 13 матчей и большую часть времени лечился, в том числе весь период после Уимблдона, но все равно получил награду, пишет «Корреспондент».

Отметим, что ранее Федерер перенес операцию на колене после которой все еще восстанавливается. Напомним, швейцарец один из самых титулованных теннисистов в истории.

Он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема и 6-кратным победителем Итогового турнира ATP.