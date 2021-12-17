Игорь Юшков: И у Путина, и у Алиева одинаковый взгляд — оба считают, что нельзя политизировать энергетику

«Азербайджан является надежным партнером Европы в области поставок газа», — это фраза Ильхама Алиева в интервью испанскому изданию El Pais стала не просто формальным заявлением, а буквальным приглашением к сотрудничеству. Проект Южного Газового коридора, обеспеченный поставками азербайджанского газа на данный момент – серьезная альтернатива всем другим поставкам газа в Европу не только из-за своих экономических выгод, но и из-за своей минимальной вовлеченностью в большую политику. Поэтому странам Европы и вправду есть из чего выбирать. А в условиях новой реальности постпандемического мира, где потребность в газе и цены на него растут с каждым днем, Европе стоит принимать решение как можно быстрее. «Мы знаем, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за некоторых решений, принятых отдельными странами в рамках их энергетической стратегии», — также отметил Алиев в своем интервью и прозорливость этого заявления сложно не отметить. Также в интервью прозвучала и другая интересная мысль президента Азербайджана — тема конкуренции Азербайджана и России в вопросах поставок газа в Европу безосновательно политизирована, считает Ильхам Алиев, отметив, что этот вопрос никогда не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Могу вам сказать, что мы никогда не обсуждали этот вопрос. Мы регулярно встречаемся, несколько раз в год и постоянно разговариваем по телефону, но он никогда не поднимал эту тему», — отметил Алиев. Как известно, суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции (по турецкому участку TANAP), 10 млрд кубометров — в Европу (по продолжающему турецкий южноевропейскому участку TAP). Поставки в Турцию начались летом 2018 года. В 2021 году Азербайджан планирует поставить в Европу по ЮГК более 5 млрд кубометров газа.

Каков в действительности потенциал и перспективы ЮГК для Европы, как в своей газовой политике в Европе, Азербайджану и России удается соблюдать обоюдный баланс интересов, возможно ли взаимодействие и сотрудничество между ЮГК и «Газпромом»?

«Россия и Азербайджан поставляют газ в Европу и, как минимум, на рынках нескольких стран являются конкурентами (Турция, Болгария, Греция и Италия). У потребителей в этих странах теперь есть выбор у кого купить газ — у «Газпрома» или у Азербайджана. Но конкуренция не является конфликтом».

Об этом сказал в беседе с Minval.az аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, добавив при этом, что Баку и Москва прекрасно находят общий язык друг с другом.

— Это нормальная экономическая ситуация. И лидеры двух стран — Путин и Алиев как раз это хорошо понимают. Поэтому не вмешиваются в нормальную экономическую конкуренцию. У них одинаковый взгляд на поставки газа — оба считают, что нельзя политизировать энергетику. Именно поэтому они и не обсуждают поставки газа в Европу, — отметил аналитик.

По мнению Юшкова, лидеры двух стран поступают очень грамотно — деполитизация газовой сферы повышает конкурентоспособность газа как топлива в Европу.

По словам эксперта, многие европейские политики говорят, что нельзя зависеть от газа конкурентного производителя, так как страна-поставщик использует газ в качестве энергетического оружия.

— Поэтому Россия и Азербайджан пытаются лишить сторонников ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и энергоперехода такого аргумента. А если все видят, что никакой политической составляющей в поставках газа нет, то и обосновать — почему надо отказаться от использования метана, крайне сложно. В итоге только экономически ВИЭ конкурировать с природным газом тяжело, — отмечает Юшков.

Однако, по его словам, вряд ли мы увидим совместное использование системы TAP — TANAP.

— Так как эти трубы строили инвесторами с азербайджанской стороны из расчета экспорта газа с месторождения Шах-Дениз-2, такие ожидания маловероятны. На российский газ газопровод не рассчитан. Аналогичная ситуация и с Турецким потоком — там нет места для азербайджанского газа. Но Европа, может в целом обе трубы считать частью Южного газового коридора, — резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров