Эльхан Шахиноглу: На данный момент присоединение к ЕАЭС не отвечает нашим национальным интересам

«Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не оправдал своих надежд. Москва старается увеличить число участников данного союза, демонстрируя США и Западу, мол, Россия влиятельная держава, вокруг которой сплотилось много стран. Москву интересует количество, а для нас важнее всего качество».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель Аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя участившиеся попытки завлечь Азербайджан в ряды ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.

Напомним, что в последнее время подобное приглашение было озвучено дважды. Ранее об этом заявил почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев, который предложил провести переговоры с Азербайджаном с тем, чтобы включить нашу страну в список государств-наблюдателей ЕАЭС. А накануне, аналогичное предложение озвучил и вице-премьер России Алексей Оверчук, который в настоящее время находился c официальным визитом в Баку.

По мнению Э.Шахиноглу, если организация качественно осуществляет свою деятельность, то мы вправе дать оценку этому.

«Периодически мы наблюдали споры между Россией и Беларусью по поводу таможенных актов, стоимости энергии, несмотря на то, что эти страны являются стратегическими союзниками. Все аналогичные вопросы до сих пор не урегулированы среди стран ЕАЭС. Также очень много вопросов по поводу самого данного объединения. Они поставили цель перед собой создать структуру, аналогичную Евросоюзу. Однако, им не удалось приблизиться к данной цели», — отметил Э.Шахиноглу.

При этом наш собеседник напомнил о том, что ранее нас зазывали сразу в две структуры, созданные Россией.

«Первая это ОДКБ. Вторая – ЕАЭС, хотя название этой структуры в ту пору не очень-то и озвучивали. Теперь все в точности наоборот. Нас приглашают присоединиться к ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя, а про вступление в ОДКБ и не заикаются».

По мнению эксперта, говорить о присоединении Азербайджана к ЕАЭС преждевременно. Так как до сих пор не урегулированы армяно-азербайджанские отношения.

Ереван должен вначале признать территориальную целостность Азербайджана. Без этого, как считает Э.Шахиноглу, пребывание Азербайджана в одной структуре с Арменией станет проблематично.

«Несмотря на то, что обе страны обсуждают вопрос открытия коммуникаций, однако ЕАЭС является аналогичной Евросоюзу структурой. В этом союзе все страны признают территориальную целостность друг друга.

Если Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, включая и Карабах, в этом случае, мы можем обсудить вопрос нашего участия в ЕАЭС в качестве наблюдателя и присоединения к данному союзу в качестве полноправного члена в будущем. А в настоящее время подобное и не предвидится», — отметил Э.Шахиноглу.

Эксперт напомнил о том, что в недалеком прошлом, в ходе дискуссий с азербайджанскими депутатами ему приходилось неоднократно доказывать свою правоту, утверждая, что Азербайджан не может вступить в ряды ОДКБ.

«Тем не менее, наши некоторые парламентарии, старались доказать, что вступив в российское «НАТО», Азербайджану представится возможность приобретать российское вооружение по льготным ценам. Однако я им говорил, что наше присутствие в рядах ОДКБ невозможно до тех пор, пока наши земли оккупированы со стороны Армении. Мы не можем находиться в одной структуре вместе со страной, которая оккупировала наши земли. Аналогичного мнения придерживаюсь и сейчас. Несмотря на то, что мы победили в 44-дневной Отечественной войне, однако вопрос остается не урегулированным. Не подписан мирный договор, не проведена делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы. Должны быть открыты коммуникации. Однако сколько времени понадобится для этого, никто не знает. Имея в наличии подобные проблемы, нельзя ставить перед собой цель присоединится к ЕАЭС», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

При этом он напомнил, что Армения может воспользоваться правом вето по части любого формата вовлечения Азербайджана в ЕАЭС.

«Хотя Россия может повлиять на Ереван, но зачем мы должны попасть в зависимость от Армении, когда от их мнения будет зависеть, позволят ли нам присоединиться к этой структуре или нет? Поэтому, считаю, что на данный момент присоединение к ЕАЭС не отвечает нашим национальным интересам. Только после того, как Армения предпримет необходимы шаги и выполнит все условия Азербайджана, мы можем обсудить вопрос присоединения к данному союзу в качестве наблюдателя. Именно эту нашу позицию мы должны довести до внимания Нурсултана Назарбаева и Алексея Оверчука», — отметил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров