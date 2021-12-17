Антон Бредихин: Железная дорога в Нахчыван станет частью единых глобальных транспортных связей

Успехи, достигнутые Азербайджаном на переговорах в Брюсселе, показали то, как дипломатическое искусство может кардинально влиять не только на политический климат, но и на многоуровневое экономическое сотрудничество. Геополитическая стратегия Ильхама Алиева достигла новых высот – Армения, которая теперь готова на сотрудничество с Азербайджаном в сфере разблокирование коммуникаций и Россия, предлагающая со своей стороны, Азербайджану глобальное расширение экономических связей, вплоть до вступление нашей страны в ЕАЭС. Однако важный элемент всего этого – долгожданная и успешная договоренность Ильхама Алиева о запуске железнодорожного сообщения с Нахчываном по территории Армении. Строительство и ввод в эксплуатацию железной дороги между Азербайджаном и Нахчываном, согласованной во время встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, безусловно, одна из важных побед нашей страны на дипломатическом попроще. Какие возможности для региона открывает запуск этого важного транспортного коридора?

«Проект важен тем, что в него войдут не только Армения и Азербайджан, по сути это объединение транспортных коридоров двух республик с Россией, Турцией и Ираном».

Об этом в беседе с Minval.az отметил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин, добавив при этом, что текущая ситуация в регионе действительно революционная.

По его мнению, «в регионе изменяется экономика, улучшаются коммуникации».

— Очевидно, что железная дорога в Нахчыван станет частью единых глобальных транспортных связей с дальнейшим выходом на страны Европы, Китая и Индии. Вариации экономических стратегий, которое дает открытие Зангезурского коридора многоплановы, и они будут меняться и совершенствоваться со временем, процессом развития экономических связей в регионе. Ясно, что возможности этой магистрали совершено многополярны – она может стать транзитным звеном и для запуска транспортных потоков из Европы на Ближний Восток, в Азию, так и наоборот, — подчеркнул политолог.

Однако, по его мнению, очень важно, чтобы не возникли препятствия при строительстве коридора, и чтобы чьи-либо локальные интересы не помешали появлению нового стратегического объекта.

Как отмечает Бредихин, кроме грузовых перевозок транспортного коридора в Нахчыван вполне могут добавиться и пассажирские, а это ещё один шаг к формированию единой таможенной политики, сохранению безвизового пространства. Таким образом, это еще и заметный вклад в геополитику в рамках содружества стран СНГ, а также ЕАЭС – с последним, как можно убедиться, сейчас у Азербайджана завязывается новый этап экономического сотрудничества, сближение позиций и запуск новых проектов.

— Любой международный проект — это значимый дипломатический шаг. И безусловно, что участники очередной транспортной артерии сделали его и добились важного экономического прорыва, — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров