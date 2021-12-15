В WhatsApp появилась новая функция



Пользователи мессенджера WhatsApp получили защиту от случайно отправленных голосовых сообщений, объявила команда разработчиков мессенджера в официальном аккаунте Twitter.

В свежем обновлении WhatsApp на Android появилась возможность прослушать голосовое сообщение перед его отправкой. Для этого нужно нажать и удерживать значок микрофона, сдвинуть его вверх, чтобы перейти в режим записи «без рук». При нажатии на кнопку «Стоп» пользователь может прослушать записанное сообщение перед тем, как нажмет «Отправить».

Вместе с тем был изменен интерфейс записи голосового сообщения в режиме «без рук» — полоса, отображающая процесс, стала выше. Прослушать голосовое сообщение перед отправкой можно только лишь если оно записывалось в режиме «без рук». Если пользователь отправит голосовое сообщение простым зажатием кнопки, то ему не будет предложено прослушивание.