Азербайджан улучшил свои экономические показатели



В январе-ноябре 2021 года в стране было произведено валового внутреннего продукта на сумму 80 688,2 млн. мантов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в Госкомстате, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 2,7%, в ненефтяном секторе — на 6,4%, передает АПА.

41,6% ВВП приходится на промышленность, 10,1% — на торговлю; ремонт транспортных средств, 7% — на транспорт и складское хозяйство, 6,4% — на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,9% — на строительство, 1,8% — на информацию и связь, 1,2% — на размещение туристов и общепит, 18,2% — на другие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 8,8% от ВВП.

ВВП на душу населения составил 8 055,3 манатов.

Отметим, согласно прогнозам Министерства экономики Азербайджана по реальному ВВП, согласно макроэкономическим прогнозным показателям, подготовленным с учетом среднегодовой цены на нефть в $50, в текущем году реальный ВВП Азербайджана вырастет на 5,1%, в 2022 году – на 3,9%.

Напомним, в 2020 году реальный ВВП страны снизился на 4,3%. Номинальный ВВП Азербайджана в 2019 году составил 81,681 млрд. манатов, темпы роста реального ВВП составил 2,2%.