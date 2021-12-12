Макс Ферстаппен стал по итогам сезона победителем Ф-1

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.

Голландец уступал Льюису Хэмильтону на протяжении всей гонки, однако на последнем круге благодаря решению директора гонки убрать машину безопасности за круг до финиша, сумел обогнать Хэмилтона. Британец из Mercedes финишировал вторым, а третьим стал Карлос Сайнс из Ferrari, пишет RT.

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 и стал чемпионом мира. Семикратный чемпион мира Хэмилтон набрал 387,5 очков и остался вторым.