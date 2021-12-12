Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом



Владимир Путин сообщил, что в 1990-е ему приходилось подрабатывать частным извозом

По словам президента, об этом «неприятно» говорить, но в 1990-е годы он вынужден был иногда подрабатывать частным извозом, передает РБК.

Видеозапись, на которой он об этом говорит, вошла в фильм «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье. Фрагменты фильма в субботу обнародовал телеканал «Россия 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

В 2018 году в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин был главой его предвыборного штаба). «Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент.

