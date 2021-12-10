Пеле: Не волнуйтесь, я уже готовлюсь к Рождеству!

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле обратился в «Инстаграме» к своим болельщикам, находясь в больнице.

Накануне легендарный футболист в очередной раз попал в клинику. Сообщалось, что госпитализация связана с необходимостью лечения опухоли толстой кишки.

«Я прохожу сеансы химиотерапии. Сейчас снова нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, где мне проводят последние в этом году сеансы. Для меня это очередная маленькая победа и повод для радости. Выйду из больницы уже через несколько дней. Не волнуйтесь, я уже готовлюсь к Рождеству!» — написал Пеле.