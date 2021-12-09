Китайские ученые создали «антиковидную» сталь



Ученые из Университета Гонконга изобрели первую нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает китайское издание HKET.

Новый материал может «побороть» вирус на 99,7% за три часа. Ученые изменили химический состав и микроструктуру нержавеющей стали — сплав получил повышенное содержание меди, имеющей антибактериальные свойства.

Сталь разработали для использования в кнопках лифта, дверных ручках, перилах и т. п, чтобы уменьшить распространение вирусов через непрямой контакт. Материал также способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но и птичий грипп, а также кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, руководивший исследованием, говорит, что пока изучается, насколько сталь эффективна против нового штамма коронавируса Омикрон.