Проданы парадные пистолеты и меч Наполеона



На аукционе в США продали парадный меч и пять пистолетов французского полководца Наполеона I Бонапарта.

Как сообщает France24, это оружие он использовал во время государственного переворота в 1799 году.

Оружие изготовил глава оружейного завода в Версале Николя-Ноэль Буте.

После коронации император Наполеон I вручил шпагу генералу Жану-Андошу Жюно, однако его жена позже продала подарок, чтобы погасить долги.

Затем оружие было найдено в лондонском музее. Последний известный владелец шпаги – американский коллекционер, недавно умер.