Наложен арест на имущество экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна

Генеральная прокуратура Армении наложила арест на имущество депутата от фракции «Айастан», бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и его супруги.

Наложен арест и на имущество бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его семьи, сообщает «Sputnik Армения».

В прокуратуре также начато расследование в отношении брата Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, его дочери, сына, бывшего начальника департамента по управлению госимуществом, сына бывшего спикера Галуста Саакяна Армана Саакяна, бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна.