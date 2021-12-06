

Microsoft упростит смену браузера по умолчанию в Windows 11, сообщает The Verge.

Изменения замечены в тестовой сборке операционной системы под номером 22509, которая пока доступна участникам инсайдерской программы. Теперь выбрать браузер можно одним нажатием, как это работает на Windows 10.

В компании значительно усложнили этот процесс в новой версии ОС, в результате столкнулись с жалобами пользователей. При попытке открыть ссылку появляется диалоговое окно выбора веб-просмотрщика. Ручная настройка оказалась спрятанной глубоко в параметрах операционной системы.

Windows 11 доступна для установки с 5 октября. Очередное поколение ОС отличается в том числе обновленным интерфейсом.