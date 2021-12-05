Саудовская Аравия планирует создать собственный Голливуд с доходом в $500 млн



Комиссия по кинематографу Саудовской Аравии обнародовала свою стратегию, в которой изложены ключевые принципы и инициативы, которые сделают королевство центром киноиндустрии мирового уровня, сообщает Saudi Gazette.

Заявленная задача — построить индустрию с доходом в $500 млн.

«Стратегия представляет собой дорожную карту для достижения наших устремлений по превращению Саудовской Аравии в глобальный центр производства кино.

Индустрия кино в Саудовской Аравии — одна из самых быстрорастущих на Ближнем Востоке, что является еще одним свидетельством того, что это развивающийся рынок, на который стоит обратить внимание», — сказал глава комиссии Абдулла аль-Кхатани.

В ближайшее время будет объявлено об инициативах, которые побудят местных и иностранных кинематографистов использовать территорию королевства в качестве места съемок своих картин. Также будет открыт Саудовский институт кино, который будет заниматься кинопроизводством и профессиональной подготовкой в области кинематографического повествования. Стратегия обнародована в преддверии открытия первого Международного кинофестиваля в Джидде, который пройдет с 6 по 13 декабря.