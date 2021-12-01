Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к Елизавете II и ее семье

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News обвинил Меган Маркл – супругу британского принца Гарри, в неуважении к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что она использует супруга в своих целях.

Экс-президент признался, что не фанат Меган, и не был им изначально.

«Думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности», – отметил Трамп, слова которого приводит «Спутник».

По мнению бывшего американского лидера, в этой ситуации принца Гарри «ужасно используют», что портит его отношения с семьей и ранит королеву.

Трамп уверен, что сам принц Гарри когда-нибудь пожалеет о своем нынешнем поведении.