В Нахчыване прошли тактические учения с боевой стрельбой

Согласно ”Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», были проведены тактические учения с боевой стрельбой артиллерийскими, реактивными, минометными и противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, артиллерийские подразделения по сигналу “Тревога” приготовились к бою, перейдя от действий непосредственно к боевому построению в соответствии с мерами, предпринимаемыми при перемещении из пунктов постоянной дислокации в районы назначения.

В тактических учениях, проводимых в условиях, полностью приближенных к боевым, большое место уделено координации подразделений и повышению их навыков в пустыне, тактическому и огневому маневрированию.



