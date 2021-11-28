Назван самый радиоактивный фрукт



Ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики рассказали, откуда в бананах возникает радиация. Фрукт, как выяснилось, дает небольшое ионизирующее излучение из-за содержания в нем калия-40. Об этом сообщается в социальной сети WeChat.

Доктор физических наук Чжан Сяотянь вместе с доктором биомедицинской инженерии Ляо Цзе назвали банан самым радиоактивным фруктом. Так, в нем содержится калий-40 — радиоактивный изотоп химического элемента, являющийся крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения.

Несмотря на это, бананы все же не наносят вред человеческому организму, так как в них находится минимальное содержание калия-40.

«Оно подобно пыли, если сравнить с дозой радиации, способной вызвать рак», — уточняют специалисты.

При поедании одного фрукта человек получает порядка 0,0778 микрозивертов — единиц измерения излучения. В то же время компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов.

Ученые отмечают, что максимально возможное радиационное воздействие атомной электростанции на окружающую среду достигает порядка 2,5 тысячи «бананов» в год, а летальная доза радиации и вовсе 35 млн «бананов».