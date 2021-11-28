В драку между представителями «Барселона» и «Вильярреал» пришлось вмешаться сотрудникам полиции

Испанская газета Marca сообщает, что после матча 15 тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Вильярреалом» в подтрибунном помещении произошла драка.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых». Матч отметился большим количеством спорных судейских решений. В частности, главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери на пресс-конференции после игры возмущался неназначенным пенальти в ворота «Барселоны».

В потасовке после матча участвовали тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте и представитель штаба «Вильярреала». Стычку пришлось разнимать сотрудникам полиции.