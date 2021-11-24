После скандала с домогательствами Спейси задолжал студии MRC около $31 млн

Голливудский актер Кевин Спейси должен возместить порядка $31 млн студии MRC, создавшей сериал «Карточный домик» для Netflix, в котором он исполнял главную роль. Как утверждает MRC, Спейси нарушил условия контракта — политику компании в отношении сексуальных домогательств. В 2017-м Спейси был уволен после того, как его обвинили в харассменте. Финальный сезон «Карточного домика» вышел без него

Решение вынесено по итогам арбитражного разбирательства, сообщает «Форбс» со ссылкой на CNBC. Суд постановил, что Спейси должен выплатить многомиллионную компенсацию студии Media Rights Capital (MRC) еще в октябре 2020 года, однако голливудский актер подал ответный иск, который в конечном итоге был отклонен.

Киностудия отмечала, что из-за обвинений актера в сексуальных домогательствах команде шоу пришлось сначала остановить съемки шестого сезона, затем переписать сценарий и доработать финал уже без Кевина Спейси. Количество эпизодов в итоге уменьшилось с 13 до восьми, а студия понесла убытки, утверждала MRC.

Адвокаты Спейси заявили, что никаких оснований расторгать контракт с ним не было, а издержки студия понесла главным образом из-за собственных решений, а не его поведения.

Кевин Спейси и две его продакшен-компании — M. Profitt Productions и Trigger Street Productions — должны заплатить $29,5 млн компенсации: $1,2 млн — в качестве гонорара адвокатам и еще $235000 — на судебные издержки.

Спейси был одним из первых голливудских актеров, обвиненных в харассменте после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В ноябре 2017 года телеканал CNN сообщил, что Спейси, звезда и исполнительный продюсер «Карточного домика», создал токсичную рабочую среду: отпускал грубые комментарии, а главное — приставал к членам съемочной команды сериала. MRC заявила, что «ничего не знала» о поведении Спейси на съемочной площадке до материала CNN. Актер был немедленно отстранен от работы над «Карточным домиком», началось внутреннее расследование. Продюсеры в конечном итоге расторгли контракт со Спейси, его персонаж, Фрэнк Андервуд, был исключен из шоу.

CNN выпустил статью после того, как актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси пытался склонить его к сексу в 1985 году, тогда Рэппу было всего 14 лет. Обвинения в сексуальных домогательствах позднее выдвинули еще порядка 30 человек.

Карьера Спейси была разрушена. С тех пор он нигде не снимался. В 2017 году газета Daily Mail писала, что Спейси начал лечиться от сексуальной зависимости в элитной клинике в США.