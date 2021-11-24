В WhatsApp появится новая функция



Мессенджер WhatsApp готовится внедрить новую функцию работы со звуковыми сообщениями. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Речь идет об ускорении воспроизведения звуковых сообщений в полтора и два раза. Ранее подобная возможность стала доступна для голосовых заметок, но пока не распространяется на весь голосовой контент.

Звуковое сообщение в WhatsApp является пересылаемыми голосовыми заметками. В мессенджере тестируют ускорение воспроизведения при нажатии специальной кнопки.

Данная функция была замечена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже она станет доступна для Android-устройств.