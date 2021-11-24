Акт об амнистии уже применен в отношении 1500 заключенных

Акт об амнистии уже применен в отношении около 1 500 заключенных.

Об этом сказал начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции III класса Эльнур Мусаев, сообщает Report.

По его словам, в последующие дни и месяцы статистика изменится:

«Исходя из сложившейся ситуации, 70% лиц, подпадающих под Акт об амнистии, находятся в пенитенциарных учреждениях, 18% — исправительных учреждениях участкового типа, остальные приходятся на службу пробации, причем число последних будет расти. 78% осужденных отбывали наказание в Баку, 8% — в Сальяне, 3% — в Сумгайыте, остальные — заключенные тюрем, расположенных в регионах.