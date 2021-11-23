Юсиф Эйвазов выступит на сцене Crocus City Hall

Cовместный концерт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко состоится на сцене Crocus City Hall 28 марта 2022 года. Участники концерта готовят множество сюрпризов: новые дуэтные композиции, авторские песни и хиты из шоу «Маска» — «Дива» Филиппа Киркорова, «Show Must Go On» Фредди Меркьюри, «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, «Небо – это я» Софии Ротару и «Адажио» Альбинони. Информацию распространяет InterMedia.

— Что общего у солиста группы «Иванушки International» и драматического тенора? — задаются вопросом организаторы концерта. — Представители разных жанров познакомились и подружились на шоу «Маска». Оперный певец Юсиф Эйвазов, запомнившийся зрителям выступлениями в костюме Ламы, и Носорог — Кирилл Туриченко снова встретятся на сцене Crocus City Hall.