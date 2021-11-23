Киану Ривз: Перед лицом Бога мы с Вайноной Райдер женаты

Американский актер Киану Ривз снялся в видео для журнала Esquire в котором ответил на несколько вопросов, касающихся жизни и карьеры, а также признался, что технически все еще женат на американской актрисе Вайноне Райдер, пишет «Гордон».

«Мы провели всю церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что да. Коппола говорит, что да. Так что, полагаю – перед лицом Бога мы женаты», – сказал 57-летний актер, имея в виду съемки фильма «Дракула Брэма Стокера» режиссера Френсиса Форда Копполы 1992 года, в котором он и Райдер сыграли главные роли.

