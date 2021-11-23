Шествие в Ереване

«Освободительное движение», которое ранее провело митинг на площади Республики в Ереване, устроило шествие по центральным улицам столицы Армении, пишет News.am.

Участники акции призывают граждан не оставаться равнодушными в сложившейся ситуации и присоединиться к инициированному ими движению.

В частности, они выступают против демаркации и делимитации границ. Также они выступают против предоставления коридора Азербайджану, чем противоречат гарантиям Пашиняна, который поставил свою подпись под историческим 3-сторонним заявлением с участием глав России и Азербайджана.

