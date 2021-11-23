Гаркалин нашел вечное пристанище рядом со своей женой Екатериной

В Москве прошли похороны скончавшегося от коронавируса актера Валерия Гаркалина, сообщает «Пятый канал».

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Артиста похоронили рядом с его женой Екатериной, скончавшейся 12 лет назад.

Прощание с актером состоялось 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), куда почтить память Гаркалина пришли его коллеги, соратники, ученики, поклонники и дочь Ника.

С женой актер познакомился, будучи студентом Академии имени Гнесиных, где Екатерина была преподавательницей.

Екатерина Гаркалина ухаживала за мужем, когда он перенес несколько сердечных приступов. Выхаживая мужа, она подорвала собственное здоровье — незаметно у нее развивалось онкологическое заболевание. Она скончалась 15 февраля 2009 года. «Это рана, которой не дано излечиться. Во всем случае, знаю, что Катя ждет меня там», — говорил Гаркалин в интервью.